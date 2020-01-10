Безробітним одеситам полегшать працевлаштування за допомогою освітнього сайту

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У Державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування – Освітній портал Державної служби зайнятості.
– Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання, – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
• розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
• отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
• навчитися складати резюме сучасного формату;
• підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
• обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники Державної служби зайнятості. За детальнішою інформацією звертатися до Державного центру зайнятості.
Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.
Фото: work.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!