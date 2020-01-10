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Новости Одессы и Одесской области

Безробітним одеситам полегшать працевлаштування за допомогою освітнього сайту

Безробітним одеситам полегшать працевлаштування за допомогою освітнього сайту

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У Державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування  – Освітній портал Державної служби зайнятості.

– Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання, – коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Новий сервіс дозволить:
• розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
• отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
• навчитися складати резюме сучасного формату;
• підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
• обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники Державної служби зайнятості. За детальнішою інформацією звертатися до Державного центру зайнятості.

Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.

Фото: work.ua

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