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Беженцам из Украины продлили возможность выезжать за границу по внутреннему паспорту

Беженцам из Украины продлили возможность выезжать за границу по внутреннему паспорту

Госпогранслужба Украины продлила возможность выезжать за пределы страны украинцам по внутреннему, а не загранпаспорту.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как поясняют пограничники, такое решение было принято, учитывая сложившуюся после начала войны и введения военного положения ситуацию, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

«Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются»,

– говорится в сообщении.

Дети до 16 лет могут выехать за границу при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении (если паспорта у ребенка еще нет).

В то же время в ведомстве обращают внимание на то, что в некоторых случаях за границей от наших граждан могут потребовать загранпаспорт в соответствии с требованиями законодательства зарубежных стран либо во время поездок между разными странами. В этой связи пограничники советуют украинцам учитывать все возможные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что четыре пункта пропуска в Одесской области оборудуют средствами для упрощенного прохождения границы детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Автор фото Константин Либеров

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Редакция ПРОФИЛЬ

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