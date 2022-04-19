Беженцам из Украины продлили возможность выезжать за границу по внутреннему паспорту

Госпогранслужба Украины продлила возможность выезжать за пределы страны украинцам по внутреннему, а не загранпаспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как поясняют пограничники, такое решение было принято, учитывая сложившуюся после начала войны и введения военного положения ситуацию, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

«Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются»,

– говорится в сообщении.

Дети до 16 лет могут выехать за границу при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении (если паспорта у ребенка еще нет).

В то же время в ведомстве обращают внимание на то, что в некоторых случаях за границей от наших граждан могут потребовать загранпаспорт в соответствии с требованиями законодательства зарубежных стран либо во время поездок между разными странами. В этой связи пограничники советуют украинцам учитывать все возможные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что четыре пункта пропуска в Одесской области оборудуют средствами для упрощенного прохождения границы детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Автор фото Константин Либеров