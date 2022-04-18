Сбитый беспилотник и нововведения для беженцев: итоги 18 апреля в Одесской области (видео)

Сегодня, 18 апреля 2022 года, в небе над Одессой украинские подразделения противовоздушной обороны сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который осуществлял воздушную разведку.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что договорился с координатором Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о том, чтобы оборудовать четыре пункта пропуска в Одесской области средствами для упрощенного прохождения границы детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Также, по данным ОВА, враг не прекращает попыток прорвать нашу оборону в соседней области, но безуспешно, так как украинские воины дают достойный отпор и уверенно сдерживают оккупантов.