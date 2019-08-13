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Новости Одессы и Одесской области

Без перерыва на обед: новый график обслуживания «Одессаоблэнерго»

Без перерыва на обед: новый график обслуживания «Одессаоблэнерго»

В пяти пунктах обслуживания клиентов компании «Одессаоблэнерго» теперь принимают жителей Одессы и Черноморска по новому графику.

Часы работы остались прежними — с 8.00 до 17.00, а рабочий день увеличен за счет отсутствия обеда. Новый подход к обслуживанию поможет комфортно и проще передавать показания счётчиков, переоформлять договоры или получать необходимую консультацию.

Адреса центров, которые работают по-новому:

  • Северный РЭС: ул. Черноморского Казачества, 70;
  • Южный РЭС: ул. Ильфа и Петрова, 18-б;
  • Центральный РЭС: ул. Краснова, 2-а;
  • Информационно-консультационный центр: ул. Малая Арнаутская, 88;
  • Черноморский РЭС: Черноморск, ул. Транспортная, 10-а.

Фото: politeka.net

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Галина Полищук
Галина Полищук
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