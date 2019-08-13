Без перерыва на обед: новый график обслуживания «Одессаоблэнерго»

В пяти пунктах обслуживания клиентов компании «Одессаоблэнерго» теперь принимают жителей Одессы и Черноморска по новому графику.
Часы работы остались прежними — с 8.00 до 17.00, а рабочий день увеличен за счет отсутствия обеда. Новый подход к обслуживанию поможет комфортно и проще передавать показания счётчиков, переоформлять договоры или получать необходимую консультацию.
Адреса центров, которые работают по-новому:
- Северный РЭС: ул. Черноморского Казачества, 70;
- Южный РЭС: ул. Ильфа и Петрова, 18-б;
- Центральный РЭС: ул. Краснова, 2-а;
- Информационно-консультационный центр: ул. Малая Арнаутская, 88;
- Черноморский РЭС: Черноморск, ул. Транспортная, 10-а.
Фото: politeka.net
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