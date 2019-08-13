Без перерыва на обед: новый график обслуживания «Одессаоблэнерго»

В октябре одесситам стали приходить необычные платежки за электричество.

Помимо стандартных данных, в счете значатся так называемые «Заявления-присоединения», которые говорят горожанам о необходимости заключить новые договоры с энергопоставляющей организацией. Подписать их необходимо до 1 декабря этого года. Но настораживает абонентов наличие сразу двух профильных компаний, а соответственно возникают вопросы. Почему появилась вторая компания, кто за что теперь отвечает, изменится ли качество услуг и сколько мы теперь будем платить за свет?

«Одесская жизнь» выяснила, в чем суть нововведения, с кем и в какие сроки нужно заключить новый договор и как это сделать.

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