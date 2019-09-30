Без очереди и стресса: новорожденного в Украине можно будет оформить через смартфон

С 1 января 2020 года появится новый электронный сервис — «е-малятко». Онлайн программа позволит родителям получить 10 административных услуг, связанных с рождением ребенка, не выходя из дома.

Об этом сообщает kmu.gov.ua.

Благодаря электронному проекту граждане смогут: регистрировать новорожденного и его место проживание, подавать запросы о назначении государственных выплат, вносить сведения о ребенке в реестр пациентов и налогоплательщиков, оформлять удостоверение родителей многодетных семей, обращаться за материальной помощью и другое.

Все эти услуги можно будет получить одновременно, заполнив только одну электронную форму. Однако для этого нужно иметь цифровую подпись. Сделают ее быстро и бесплатно в налоговой инспекции или в центре предоставления таких подписей. А также в отделениях «Приватбанка» и «Ощадбанка».

Фото: cdn2.tu-tu.ru