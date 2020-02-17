Без механизмов и повышенной опасности: под Одессой ограничили работу порта

Так, его сотрудникам запретили выполнять работы повышенной опасности, а также эксплуатировать машины и механизмы.

Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Одесской области.

Так, специалисты комиссии ведомства приняли решение аннулировать разрешения, ранее выданные морскому торговому порту “Черноморск”.

Все потому, что комиссию не допустили в порт, чтобы проверить, как там соблюдают технику безопасности, в частности, в работах с взрывчатыми промышленными материалами. Кроме того, отказались сотрудничать с комиссией по вопросам охраны и гигиены труда.

В то же время в управлении Гоструда отметили, что за четыре последних года в порту Черноморска произошло 16 несчастных случаев, причем три из них – с тяжелыми последствиями.

Фото: volnatv.com

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