Бетонні плити та пішохідні доріжки: як виглядає реконструкція бульвару Жванецького (фото)

Капітальний ремонт бульвару Жванецького стартував у 2019 році. З вересня проводяться бетонні роботи, пов’язані з його конструктивним посиленням.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Через неоднорідність ґрунтів по краю плато, а також неорганізованого зливовідвіду виникали просадки покриття бульвару в районі Художнього музею, пров. Короленка, вул. Торгової та вул. Гоголя.

У незадовільному стані перебували і наявні підпірні стіни бульвару. У зв’язку з цим було прийнято рішення щодо облаштування пальового поля уздовж бульвару, на якому потім будуть лежати бетонна основа пішохідної частини та огороджуючий парапет уздовж кромки бульвару.

Таке конструктивне рішення і організація відведення зливових стоків дозволять уникнути осідань ґрунту в майбутньому.

Сітка каркаса пальового поля має геометрично неправильну форму. Це обумовлено нерівною кромкою бульвару, різним кроком пальового поля (через різні типи ґрунтів) і необхідністю обійти кореневу систему дерев.

Парапет уздовж кромки бульвару виконується з П-подібних залізобетонних блоків. Це дозволяє зв’язати каркас парапету з каркасом залізобетонної основи для збільшення міцності парапетного вузла. При цьому вага парапету значно нижча ніж та, що була до ремонтних робіт. У місцях значного перепаду висот за парапетом з метою безпеки пішоходів буде встановлено додаткову металеву огорожу.

Основою для пішохідних доріжок буде служити бетонна плита товщиною 15 см, посилена арматурною сіткою. Вона не тільки зміцнить конструктив бульвару, а й забезпечить збереження мощення при проїзді спецтранспорту (машин для прибирання, обслуговування інженерних мереж, зелених насаджень, автомобілів МНС). Однак залізобетонна основа пішохідних доріжок не розрахована на проїзд важкої будівельної техніки.

Роботи з облаштування пальового поля, бетонної основи під пішохідні доріжки і парапету проводяться поетапно уздовж усього бульвару – від Одеського художнього музею до вул. Гоголя.

Після посилення конструктиву починається благоустрій пішохідної зони. Наразі влаштування пальового поля проводиться в районі вул. Торгової. На ділянці від Одеського художнього музею до житлового будинку

на вул. Торговій, 2 бетонні роботи завершені. Тут проводяться роботи з мощення пішохідних зон гранітною плиткою та обладнання необхідними інженерними мережами.

Після закінчення всіх робіт бульвар Жванецького (від Художнього музею до вул. Гоголя) стане упорядкованою пішохідною зоною. З’являться також оглядовий і новий дитячий майданчики. А біля Художнього музею планується розташувати парк скульптур. Уздовж всього бульвару червоним гранітом буде позначено велосипедну доріжку. Вона стане частиною велосипедного маршруту, що пролягає по центру міста.

Згідно з угодою термін завершення робіт з капітального ремонту бульвару Жванецького – кінець 2020 року.

Фото: ОМР

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