Бесплатный роуминг: украинцы и дальше могут пользоваться дешевой связью в ЕС

В Европейском Союзе продлили действие бесплатного роуминга для украинских беженцев. Это значит, что они и дальше могут звонить в Украину по внутриукраинским тарифам.

Об этом сообщили в Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве заявили, что договоренность о льготном роуминге, принятая мобильными операторами Украины и ЕС в апреле, продолжает действовать.

«Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов», — заявили в министерстве.

Первоначальные договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Но Еврокомиссия призвала операторов связи ЕС продлить поддержку украинцев.

В Минцифре добавили, что в сейчас порядка 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг.

Со стороны Украины заявление поддерживают Kyivstar, Vodafone Ukraine и lifecell.