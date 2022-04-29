Бесплатные события Одессы 29 апреля — 1 мая

Кажется, мы все застряли в феврале. И только на календаре меняются надписи: март, апрель, май… Так и в нашей подборке почти не изменяются названия событий – благотворительные концерты, выставки, события. Люди культуры и искусства имеют свой фронт. Давайте их поддерживать, тем самым поддерживать и себя, и благотворительные проекты, которые они инициируют. Итого – победим!
Что: Одесская велопокатушка
Где: Сбор парка Победы у моста
Когда: 30 апреля, 11:00
Что: Арт-ярмарка
Где: Галерея ArtOdessa, Городской сад
Когда: 29-30 апреля, 12:00-18:00
Что: Благотворительный концерт С Украиной в сердце.
Где: Онлайн
Когда: 30 апреля, 13:00
Что: Благотворительный концерт
Где: Александровский концерт, Книга
Когда: 30 апреля, 14:00
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Благотворительный оперный концерт С любовью к Украине
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов + Онлайн
Когда: 30 апреля, 16:00
Что: Благотворительный джазовый концерт Алексея Петухова
Где: Военный спуск, 18, ТЭО
Когда: 30 апреля, 17:00
Что: Благотворительный концерт в поддержку ВСУ
Где: Базарная, 58, галерея «ART AS RESISTANCE».
Когда: 1 мая, 18:00