Бесплатно, но не до конца: одесская железная дорога предлагает подвозить медиков из пригорода

В региональных филиалах “Укрзализныци”, в том числе в одесском, придумали, как помочь медработникам из пригорода на работу.
Там решили разрешить им ездить в служебных поездах, в которых обычно подъезжают железнодорожники.
Медиков пообещали подвозить бесплатно, по предъявлению служебного удостоверения.
Об этом сообщает traffic.od.ua
Т.н. хозяйственные поезда сейчас единственный курсирующий транспорт на ж/д после закртия сообщения. Они состоят из локомотива и четырех пассажирских вагонов.
Так, например, пригородные поезда ходят от станций Мигаево-Раздельной, с Белгорода-Днестровского, Колосовки и на других участках путей. Правда, они не доезжают до “Главной” в Одессе. Конечная остановка этих поездов – Одесса-Застава-1.
Их пускают по расписанию отмененных рейсов из соответствующих населенных пунктов.
Фото: trainphoto.org.ua, traffic.od.ua
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