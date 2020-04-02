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Новости Одессы и Одесской области

Бесплатно, но не до конца: одесская железная дорога предлагает подвозить медиков из пригорода

Бесплатно, но не до конца: одесская железная дорога предлагает подвозить медиков из пригорода

В региональных филиалах “Укрзализныци”, в том числе в одесском, придумали, как помочь медработникам из пригорода на работу.

Там решили разрешить им ездить в служебных поездах, в которых обычно подъезжают железнодорожники.

Медиков пообещали подвозить бесплатно, по предъявлению служебного удостоверения.

Об этом сообщает traffic.od.ua

Т.н. хозяйственные поезда сейчас единственный курсирующий транспорт на ж/д после закртия сообщения. Они состоят из локомотива и четырех пассажирских вагонов.

Так, например, пригородные поезда ходят от станций Мигаево-Раздельной, с Белгорода-Днестровского, Колосовки и на других участках путей.  Правда, они не доезжают до “Главной” в Одессе. Конечная остановка этих поездов – Одесса-Застава-1.

Их пускают по расписанию отмененных рейсов из соответствующих населенных пунктов.

Фото: trainphoto.org.ua, traffic.od.ua

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