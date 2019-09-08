Берегите головы: в Одесской области будут разбрасывать вакцину с самолетов

Приманки для животных с вакциной против бешенства будут сбрасывать во время полета в лесопосадки, охотничьи угодья и поля.

Об этом сообщает Килийское управление Госпотребслужбы, пишет thesis.od.ua.

С виду это небольшие брикеты, размером 3 на 5 см. Пахнут мясокостной мукой. Внутри – капсулы с иммунобиологической вакциной.

Так в ведомстве решили бороться с бешенством у диких зверей.

Надеются, что в итоге удастся уменьшить количество переносчиков болезни.

Для людей препараты не опасны. Однако в Госпотребслужбе настоятельно просят не поднимать брикеты и не перекладывать их с места на место.

Фото: hrodna.life