Берегите головы: в Одесской области будут разбрасывать вакцину с самолетов

Приманки для животных с вакциной против бешенства будут сбрасывать во время полета в лесопосадки, охотничьи угодья и поля.
Об этом сообщает Килийское управление Госпотребслужбы, пишет thesis.od.ua.
С виду это небольшие брикеты, размером 3 на 5 см. Пахнут мясокостной мукой. Внутри – капсулы с иммунобиологической вакциной.
Так в ведомстве решили бороться с бешенством у диких зверей.
Надеются, что в итоге удастся уменьшить количество переносчиков болезни.
Для людей препараты не опасны. Однако в Госпотребслужбе настоятельно просят не поднимать брикеты и не перекладывать их с места на место.
Фото: hrodna.life
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