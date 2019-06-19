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Новости Одессы и Одесской области

Берегись автомобиля: в Одессе участились случаи ДТП с участием пешеходов 

Берегись автомобиля: в Одессе участились случаи ДТП с участием пешеходов 

Патрульные продолжают операцию “Пешеход” по всей Украине, направленную на предотвращение ДТП при участии пешеходов. Тем не менее, статистика таких аварий продолжает расти.

Если в начале мая количество ДТП по вине пешеходов в  Одессе составляло 96 случаев, то на сегодня оно выросло больше, чем в 2 раз – до 261. В них погиб 41 человек, а 246 – получили серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сегодня прямо с утра произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

На улице Бочарова автомобиль Mitsubishi не уступил дорогу на нерегулируемом переходе женщине, в результате она получила травмы и была госпитализирована.

Практически в то же время на пересечении улиц Успенской и Осипова водитель  BMW совершил наезд на женщину, которая шла через дорогу на соответствующий сигнал светофора. И в этот раз без госпитализации, к сожалению, не обошлось.

Напомним, “Одесская жизнь” уже выясняла, как в городе проходит операция “Пешеход”.

 

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