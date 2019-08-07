Бебі-бум: в Одеському зоопарку народилося зебреня

Дитинча народилося на початку тижня.
В Одеському зоопарку – смугасте поповнення. На початку тижня у мешканців зоопарку, пари зебр Гранта, народився малюк.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зараз зебреня почувається добре, освоюється в загальному вольєрі і весь час перебуває біля мами.
Зоопарк запрошує познайомитися з маленьким смугастим дитинчам і поспостерігати за його першими кроками.
Нагадаємо, близько місяця тому, 5 липня у Одеському зоопарку народилося дитинча єнота.
Фото: Одеська міська рада
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