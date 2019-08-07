Бебі-бум: в Одеському зоопарку народилося зебреня

Дитинча народилося на початку тижня.

В Одеському зоопарку – смугасте поповнення. На початку тижня у мешканців зоопарку, пари зебр Гранта, народився малюк.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зараз зебреня почувається добре, освоюється в загальному вольєрі і весь час перебуває біля мами.

Зоопарк запрошує познайомитися з маленьким смугастим дитинчам і поспостерігати за його першими кроками.

Нагадаємо, близько місяця тому, 5 липня у Одеському зоопарку народилося дитинча єнота.

Фото: Одеська міська рада