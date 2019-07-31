Бебі-бум продовжується: у Одеському зоопарку народилося дитинча єнота

Потомство з’явилося у пари єнотів-полоскунів ще 5 липня, лише через 10 днів дитинчатко розплющило очі.

Як повідомляють у Одеському зоопарку, на світ у пари народився хлопчик.

Варто зазначити, при народженні єноти сліпі і зовсім не самостійні, постійно знаходяться біля матері. Малюк відкрив очі на десятий день життя.

Зараз єнотик уже виріс і з цікавістю звикає до загального вольєру.

Імені дитятко ще не має. За традицією, йому та іншим новонародженим тваринкам 2019 року імена вигадують юні одесити в рамках свята «День малюків».

Одеський зоопарк запрошує всіх дітей та дорослих познайомитися з цією дивовижною тваринкою та спостерігати за його першими самостійними кроками.

Фото: Одеський зоопарк