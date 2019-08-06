Батькам одеських школярів нагадали, що вони не мають здавати гроші “на потреби класу”

Школи забезпечені усіма необхідними засобами.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся до батьків учнів одеських шкіл із проханням не нести грошові внески у школи та дитячі садочки.

Про це він зазначив під час апаратної наради 5 серпня у Одеській міській раді.

– До мене досі надходять сигнали, що у школах і дитячих садах Одеси процвітають побори. Батьківські комітети часто незаконно збирають гроші в якості такого собі вступного внеску, – заявив Труханов.

Відтак, міський голова доручив начальниці департаменту освіти і науки Олені Буйневич провести збори з керівниками освітніх установ міста, де обговорити питання недопущення прийняття вступних внесків при вступі у перші класи чи дитячі садочки.

– Хтось хоче встановити кондиціонер, хтось пофарбувати клас. Але якщо у деяких сімей немає можливості допомагати, треба це розуміти. Бувають і ті, хто принципово не платять, і правильно роблять. І в жодному разі це не повинно позначатися на дитині! Ми ж не просимо платити внески. Я вважаю, що наші школи забезпечені всім необхідним для організації навчального процесу. А хто хоче «тюнінг» у себе в класах – це інше питання, – додав мер.

Нагадаємо, «Одесская жизнь» розглядала на сервісі DOZORRO, що закуповують одеські школи та садочки.

Фото: Вікка