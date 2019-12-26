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Батальйон морської піхоти на Одещині визнали кращим за підсумками року

Батальйон морської піхоти на Одещині визнали кращим за підсумками року

88-й окремий батальйон морської піхоти, що дислокується в Болграді, визнаний кращим в країні за підсумками 2019 року.

Про це йдеться на сторінці батальйону в Facebook.

Підрозділу вручений кубок «Краща військова частина морської піхоти за підсумками року».

– Всього рік тому наш 88 батальйон з ДШВ увійшов до складу морської піхоти. І це був дуже непростий рік! Але тепер можна сміливо казати – ми не осоромили десантних традицій і впевнено зайняли гідне місце серед інших, більш «розкручених» підрозділів нових елітних військ. В цьому досягнені є частка кропіткої праці кожного військовослужбовця нашого колективу. Тож хто молодці? Ми молодці! Звичайно, нинішнє 1 місце – це не стільки новорічний «бонус», скільки величезна відповідальність. Це неймовірно важка «марка», яку надалі треба буде тримати та підтверджувати знову і знову, що ми дійсно були того варті, – зазначили у пресслужбі батальйону.

Фото: 88 окремий батальйон морської піхоти

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