Баня на Торговой в Одессе: демонтаж возобновился (фото)

Как рассказывала «Одесская жизнь», начался он еще в сентябре прошлого года, пошел довольно быстрыми темпами. Потом несколько месяцев было «тихо», и улица Торговая «красовалась» полуснесенным зданием за новым металлическим ограждением.

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», работы по сносу сейчас возобновились, и теперь каждый снесенный «кусок» преображает общий вид с улицы Торговой: отсюда просматриваются старые дома на Пастера. «Картинка» получается очень необычная.

Напомним, «типично советское» трехэтажное Г-образное здание было построено в 1967-1973 годах. С ним получилась довольно любопытная ситуация. Как рассказывают одесситы, «банька строилась много лет, проработала, в общем, не очень долго, а простояла пустующей много лет». Да, баня на Торговой уже давно была «не при деле», покоилась за забором, разрушалась, и эта ситуация за многие годы стала уже привычной. Пришло время коренных перемен.

Как сообщала «Одесская жизнь», демонтаж производит ТОВ «Некст джен девелопмент». На этом месте в будущем появится новый офисный центр («нежилые помещения многофункционального назначения с подземным паркингом»). Предполагается, что новый объект будет шестиэтажным.

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