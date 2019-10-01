Демонтаж старой одесской мега-бани: Торговая и Княжеская преобразились

«Одесская жизнь» уже сообщала о том, что старую мега-баню советских времен, расположенную на углу улиц Торговой и Княжеской, после долгого пребывания в полном «застое за забором», начали демонтировать.

Поначалу шли работы по демонтажу строений во внутреннем дворе банного комплекса на ул. Княжеской.

Что там происходит сегодня? Внутренний двор уже превратился в пустырь: многочисленные «малые» строения здесь уже снесены.

А теперь улицы Торговая и Княжеская стали практически неузнаваемыми на том участке, где сейчас происходит демонтаж основного корпуса.

Собственно, угла здания уже нет: этот «кусок» самой баньки уже снесен. Теперь, если стоять на Торговой напротив этого здания, можно увидеть крыши домов на Пастера.

Такая же картина и на Княжеской: здесь зияет «дыра», и стало больше пространства. Очень скоро участок, где находился банно-прачечный комплекс, станет совсем непривычным глазу: судя по всему, его скоро снесут совсем.

Напомним, на этом месте собираются возводить офисный центр.

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