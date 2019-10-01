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Новости Одессы и Одесской области

Демонтаж старой одесской мега-бани: Торговая и Княжеская преобразились

Демонтаж старой одесской мега-бани: Торговая и Княжеская преобразились

«Одесская жизнь» уже сообщала о том, что старую мега-баню советских времен, расположенную на углу улиц Торговой и Княжеской, после долгого пребывания в полном «застое за забором», начали демонтировать.

Поначалу шли работы по демонтажу строений во внутреннем дворе банного комплекса на ул. Княжеской.

Внутренний двор уже пуст

Внутренний двор уже пуст

Что там происходит сегодня? Внутренний двор уже превратился в пустырь: многочисленные «малые» строения здесь уже снесены.

Территория стала неузнаваемой

Территория стала неузнаваемой

А теперь улицы Торговая и Княжеская стали практически неузнаваемыми на том участке, где сейчас происходит демонтаж основного корпуса.

Вид с Торговой

Вид с Торговой

Собственно, угла здания уже нет: этот «кусок» самой баньки уже снесен. Теперь, если стоять на Торговой напротив этого здания, можно увидеть крыши домов на Пастера.

Угол Княжеской и Торговой

Угол Княжеской и Торговой

Такая же картина и на Княжеской: здесь зияет «дыра», и стало больше пространства. Очень скоро участок, где находился банно-прачечный комплекс, станет совсем непривычным глазу: судя по всему, его скоро снесут совсем.

Напомним, на этом месте собираются возводить офисный центр.

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Мария Котова
Мария Котова
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