Автомобильная афера на полмиллиона гривен: в Одессе задержали семейную пару мошенников

Под предлогом приобретения и поставки автомобилей из-за границы семейная пара получила от потенциальных покупателей автомобилей деньги, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства. Причиненный потерпевшим материальный ущерб – более 500 тыс. гривен. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

В полиции рассказали, что для облегчения выполнения преступного плана мужчина и женщина создали фиктивную фирму с несуществующими работниками, которые якобы занимались доставкой автомобилей из-за рубежа, их растаможкой и продажей. Для поиска покупателей злоумышленники разместили объявления в сети Интернет с полным описанием предлагаемого для продажи товара.

Между «предпринимателями» и покупателями, которые не подозревали обмана, заключался фиктивный договор на поставку и дальнейшую передачу автомобилей в собственность. Люди отдавали деньги, а злоумышленники исчезали.

Начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков рассказал, что действия правонарушителей, 1989 и 1990 года рождения, следователи квалифицировали как мошенничество. Желая избежать ответственности подозреваемые стали скрываться от полиции, но мужчину уже разыскали и арестовали. Его жену в ближайшее время ждет такая же участь. Преступникам грозит срок до 3 лет лишения свободы.

Фото: Freepik

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