Авіакомпанія Wizz Air на 3 місяці призупинить виконання рейсів та продаж квитків з Одеси

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.

– Ми постійно працюємо над розвитком нашого аеропорту і хочемо зробити для вас якомога сучасніший комплекс. Для цього нам необхідно завершити виконання робіт з будівництва, які будуть проводитись весною. Нажаль, на цей період авіакомпанія Wizz Air вирішила призупинити виконання рейсів з 26 березня по 5 червня, – повідомляють у відомстві.

Однак і авіакомпанія Wizz Air розіслала офіційне повідомлення про припинення своїх авіарейсів з міжнародного аеропорту «Одеса»:

– У зв’язку з закриттям міжнародного аеропорту Одеса з 26 березня по 5 червня 2020 для ремонтних робіт Wizz Air скасовує відповідні рейси у/з аеропорту Одеси протягом цього періоду. Авіакомпанія проінформує тих пасажирів, бронювання яких змінилися, і запропонує їм бронювання на альтернативні рейси, повне відшкодування або 120% компенсацію вартості квитків, яка перераховується на рахунок WIZZ в формі кредиту. Хоча закриття аеропорту викликано за незалежними від нас обставинами, Wizz Air просить вибачення у всіх пасажирів, які зазнали незручностей.

Фото: 1001idea.info

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