Аварійну стіну згорілого коледжу економіки успішно демонтували

Після пожежі в шестиповерховому будинку – пам’ятці архітектури, розташованому по вул. Троїцькій, 25 (ріг вул. Пушкінської), виникла загроза обвалення аварійної стіни дворового флігеля будинку. Це заважало проведенню аварійно-рятувальних робіт і пошуку зниклих без вести.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

8 грудня за дорученням Одеського міського голови Геннадія Труханова управління капбудівництва Одеської міськради привернуло фахівців для обстеження і підготовки проектних пропозицій по демонтажу аварійної стіни дворового флігеля.

9 грудня після затвердження запропонованого проектного рішення почалися всі підготовчі роботи для демонтажу стіни. У дворі будинку були встановлені понад 700 дерев’яних піддонів, на які поклали понад дві тисячі тюків з сіном для амортизації падаючих уламків.

Роботи з демонтажу стіни почалися 10 грудня.

Сьогодні, 11 грудня о 12:30 вони виконані в повному обсязі. Оформлений акт про виконані демонтажні роботи переданий керівництву ДСНС в Одеській області для продовження аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Перед початком робіт жителів прилеглого до місця трагедії будинку по вул. Троїцькій, 23 відселили.

Коментар головного інженера управління капітального будівництва Одеської міськради Василя Нікітенко.

Фото: Думская

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