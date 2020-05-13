Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского» и «Лузановка» города Одесса в ночь на 14 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ в машинном зале ВНС «Котовского».
В связи с чем, с 23:30 13 мая до 07:00 14 мая 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- ж/м Котовского,
- ж/м Лузановка,
- 21 км Старокиевского шоссе.
- пос. Шевченко,
- с. Александровка,
- пгт. Черноморское-2,
- с. Корсунцы,
- с. Ильичевка,
- с. Красноселка,
- с. Свердлово,
- с. Светлое,
- с. Визирка,
- порт «Южный»,
- с. Сычавка,
- ТРЦ «Ривьера».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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