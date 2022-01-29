Аварийное отключение воды в районе Аркадии города Одесса 31 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене участка водопровода диаметром 400 мм.
В связи с чем, 31 января 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Генуэзская,
- Солнечная,
- Гагаринское плато.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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