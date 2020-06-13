Аварийное отключение воды в Приморском районе Одессы 15 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 200 мм
В связи с чем, 15 июня 2020 года с 09:30 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Солнечная,
- Светлая,
- Тенистая,
- Шовкуненко,
- Педагогическая,
- Гвоздичный пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)