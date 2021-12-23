Аварийное отключение воды в Одессе 24 декабря 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм.
В связи с чем, 24 декабря 2021 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- М. Грушевского,
- Химическая,
- Н. Боровского,
- Деревобделочные переулки,
- Пестеля,
- Плиева,
- Парковая,
- Испанская,
- Промышленная,
- Зеленый проспект,
- Почтовая,
- Самодеятельности,
- Отечественная.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)