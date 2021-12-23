Аварийное отключение воды в Одессе 24 декабря 2021 года

Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки» 16 декабря 2021 года В связи с чем, 16 декабря 2021 года с 09:30 до 20:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Бреуса, Багрицкого, Є фимова, Скворцова, Авиационная, Пишенина, Ш. Руставели, М. Бабаджаняна, Спартаковская, Зеленая, Кристаловского, С. Перовской, Кибальчича, Весенняя, Сурикова, Глиняная, А. Тимошенко. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, ПОДРОБНЕЕ