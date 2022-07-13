Аварийное отключение воды в части ж/м «Таирова» города Одесса 14 июля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 14 июля 2022 года с 09:30 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 160-178/1,
- Академика Королева, 41-59,
- Академика Вильямса, 44-64,
- Академика Глушко, 1-13,
- площадь Независимости, 1.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)