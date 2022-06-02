Аварийное отключение воды в части Одесского района Одесской области 3 июня 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 3 июня 2022 года с 09:30 до 20:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Нерубайское,
- с. Большая Балка,
- пос. НАТИ.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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