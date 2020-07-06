Аварийное отключение воды в части Молдаванки города Одесса 7 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене 2-х запорных арматур диаметром 150 мм.
В связи с чем, 7 июля 2020 года с 10:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пер. Высокий,
- Болгарская,
- Запорожская,
- Б. Хмельницкого,
- Мечникова,
- А. Лазарева.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)