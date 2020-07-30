Аварии с патрульными и ребенком: чрезвычайные новости Одессы и области 30 июля

Ехали спасать самоубийцу: в полиции прокоментировали ДТП с патрульным авто в Одессе Утром в четверг, 30 июля, патрульные полицейские получили сообщение о том, что в Одессе женщина хотела спрыгнуть с крыши здания. По дороге на место происшествия авто патрульных попало в аварию. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе в ДТП разбилось авто патрульной полиции – есть пострадавшие В Одессе утром 30 июля произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. На перекрестке улицы Гагарина и проспекта Шевченко спешившие на вызов патрульные столкнулись с микроавтобусом “Рено Трафик”. ПОДРОБНЕЕ