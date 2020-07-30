Аварии с патрульными и ребенком: чрезвычайные новости Одессы и области 30 июля

В Одессе и Одесской области в четверг, 30 июля, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. На перекрестке улицы Гагарина и проспекта Шевченко спешившие на вызов патрульные столкнулись с микроавтобусом “Рено Трафик”. Как оказалось позже, полицейские ехали спасать самоубийцу.
- В поселке Любашевка под машину попал полуторагодовалый мальчик. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клети и политравмы.
- Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Одесской области и ряде других регионов Украины.