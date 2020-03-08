Аварии, протесты и борьба жилмассивов: одесситы несколько лет не могут поделить дорогу через двор

Два года назад жители жилого массива «Радужный» начали использовать широкий внутридворовой проезд соседнего жилмассива «Школьный» для объезда пробок на проспекте Небесной сотни. За год во дворе «Школьного» произошло уже несколько ДТП, во время которых пострадали в том числе и дети. Жители двора установили бетонную клумбу для ограничения проезда. Автомобилисты из «Радужного» против ограждения. В правовом поле эту проблему пытаются решить уже год, но никаких подвижек нет.

Об этом сообщил наш корреспондент, поговорив с председателем ОСМД дома №24 по проспекту Небесной сотни.

Более двух лет назад дорога во дворе 24-го дома по проспекту Небесной сотни стала проезжей частью для всех желающих объехать многочасовые пробки. Так длилось год, за это время во дворе произошло не одно дорожно-транспортное происшествие.

– Дело в том, что тут полноценных восемь метров. Это, считайте, двухстороннее движение. Но разве можно терпеть пробки возле жилого дома, внутри двора? Из-за этого большая загазованность, а тут дети играют, мамы с колясками ходят.

Выехать жильцы из двора просто не могли. Нам въезжали в стены дома, нарушали скорость и сбивали людей. А когда сбивали, то еще через окно кричали, мол, чего это мы по проезжей части ходим. Более пяти ДТП за год произошло в одном дворе, – рассказала нам председатель ОСМД Валерия Удилова.

По словам местных жителей, за час во дворе проезжало более 1,3 тыс. машин. Чтобы прекратить это, год назад жильцы установили бетонные клумбы на дороге. Жильцам «Радужного» это очень не понравилось.

– Ради своего удобства они начали манипулировать тем, что якобы из-за этого теперь не сможет подъехать машина скорой или пожарная. У нас в прошлом году был пожар, и пожарная служба нормально приехала. Вообще, в наш двор есть восемь заездов, а у «Радужного» их всего два, и то там с трудом даже легковая машина проезжает, – отметила Удилова.

Уже более года клумбы пытаются узаконить, как элемент благоустройства. Однако из одних инстанций председателя ОСМД перенаправляют в другие, а затем снова по кругу.

За год собралась целая кипа документов с ответами от служб и департаментов, но никто не хочет браться за дело. Периодически активисты двора устраивают акции протеста, собирают подписи в защиту их интересов, но толку нет.

– Мы уже даже к мэру обращались. И что? – говорит Валерия Удилова. – Результата нет.

Жильцы “Радужного”, в свою очередь, тоже не сидят сложа руки. Они подготоили обращение к губернатору Одесской области и к президенту страны. Требуют возобновить проезд.

Более того, горожанам в райадминистрации уже заявили, что конструкции установлены незаконно, и они уже якобы получили разрешение на то, чтоб их снести. А в связи с тем, что близится ремонт проспекта Небесной Сотни, жильцы переживают, что клумбы теперь уж точно демонтируют, чтобы его разгрузить.

– Думаю, что когда дело будет ближе к выборам, то какой-то чиновник поможет. Мы все уже устали от этой борьбы, – подытожила Валерия Удилова.

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