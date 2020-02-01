Арт-новости: в Одессе выступят всемирно известные музыканты

Минц — легенда современного скрипичного исполнения, обладающий безупречной музыкальностью и техникой, а также стилистической универсальностью. Скрипач учился в Израиле и Нью-Йорке у Илоны Фехер и Дороти Делей, работал с Исааком Стерном и Мстиславом Ростроповичем, Берлинским и Венским оркестрами, руководил филармонией в Великобритании и Израиле. Яблонский — главный дирижер «Виртуозов Киева» и почетный дирижер Иерусалимского оркестра, также он выступал на сценах Карнеги-холла и Ла Скала.

В программе прозвучат шедевры итальянской классической музыки — «Итальянская симфония» Мендельсона и увертюра Верди к опере «Сила судьбы», которая считается одной из лучших увертюр композитора. Кроме того, музыканты исполнят «Seascapes» для скрипки з оркестром Алексея Шора — американско-мальтийского композитора, родившегося в Киеве. Шор также композитор-резидент Мальтийской филармонической академии и имеет степень доктора математики. А настоящей изюминкой программы станет Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса.

Стоимость билетов — от 150 до 600 грн.

Начало концерта — в 19.00.

Любомир Мельник представит свой новый альбом

25 февраля в филармонии состоится презентация нового альбома самого быстрого в мире пианиста украинского происхождения Любомира Мельника — Fallen Trees Tour. Мельник разработал собственную музыкальную нотацию и технику игры сверхбыстрых арпеджио, которую еще называют «непрерывной музыкой». Эти новации были признаны мировыми рекордами еще 30 лет назад. Мельник до сих пор считается самым быстрым пианистом в мире — в секунду он способен играть 19,5 ноты каждой рукой. Сыграть его музыку в таком темпе может не каждый, и поэтому композитор и пианист сам выступает со своими произведениями.

Кроме музыкального творчества, Мельник профессионально занимается философией. Эту специальность он получил в Кингстонском университете в Канаде. Среди его музыкально-философских работ — трактат «Открытое время: искусство непрерывной игры».

Творческий багаж Любомира Мельника состоит из более чем 100 произведений и 20 изданных альбомов. Его талант признают музыканты и мировые СМИ — о нем с восторгом пишут «BBC», «The Guardian», «The Telegraph».

Стоимость билетов — 340 грн.

Начало концерта — в 19.00.

Фото: comma.com.ua

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