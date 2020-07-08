Армия на продажу: в Одесской области военный украл десятки гранат и взрывчатку (фото)

В Одесской области нашли тайник с большим количеством боеприпасов и взрывчатки. Тайник этот находился рядом с объектами энергетики. И в случае, если бы взрывчатка сдетонировала неконтролируемо, несколько районов Одесской области могли остаться без электроснабжения.

Об этом сообщили в облуправлении Службы безопасности Украины, оперативники которой и обнаружили тайник.

Его создал военнослужащий, который похитил гранаты и тротил с целью продажи.

В тайнике было 4,9 кг тротила, 28 гранат РГД-5 и Ф-1 и 2 мины.

Военному уже сообщили о подозрении.

Ранее в Одесской области обнаружили тайник с реактивным гранатометом.