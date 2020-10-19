Аренда жилья в Одессе оказалась одной из самых дорогих в Украине (инфографика)

Одесса заняла второе место после Киева по стоимости аренды жилья среди всех областных центров Украины.
Об этом пишет строительный портал budport и приводит соответствующую инфографику.
“Среди 22 городов из рейтинга самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице – 13420 гривен в месяц. Второе место занимает Одесса и 10220 гривен/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр – 10020 грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Кропивницком – там средняя стоимость аренды составляет 4090 гривен в месяц”, – пишет портал.