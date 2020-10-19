Новости Одессы и Одесской области

Аренда жилья в Одессе оказалась одной из самых дорогих в Украине (инфографика)

Аренда жилья в Одессе оказалась одной из самых дорогих в Украине (инфографика)

Одесса заняла второе место после Киева по стоимости аренды жилья среди всех областных центров Украины. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом пишет строительный портал budport и приводит соответствующую инфографику.

“Среди 22 городов из рейтинга самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице – 13420 гривен в месяц. Второе место занимает Одесса и 10220 гривен/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр – 10020 грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Кропивницком – там средняя стоимость аренды составляет 4090 гривен в месяц”, – пишет портал.

аренда жилья

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить