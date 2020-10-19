Аренда жилья в Одессе оказалась одной из самых дорогих в Украине (инфографика)

Недвижимость: как не стать жертвой мошенников Покупка квартиры или дома – настоящее событие, ведь каждый из нас мечтает о собственном уютном гнездышке, куда хочется возвращаться после трудного рабочего дня, собираться всей семьей за праздничным столом или просто смотреть любимый сериал, лежа на диване. ПОДРОБНЕЕ

Аренда жилья в Одессе Одесса славится своими высшими учебными заведениями, на учёбу в которых съезжается молодёжь со всей страны. Кроме того, съёмное жильё необходимо командировочным, а также многочисленным туристам, предпочитающим частную квартиру гостиничному номеру. ПОДРОБНЕЕ