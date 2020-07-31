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Апелляционный админсуд подтвердил право на строительство СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана

Апелляционный админсуд подтвердил право на строительство СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана

Пятый апелляционный административный суд Одессы отменил временный запрет на строительство комплекса «Калипсо» , который возводится СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана.

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Такое решение было принято в ходе заседания 29 июля. Апелляционную жалобу подал адвокат компании в ответ на определение Одесского окружного административного суда от 26 июня 2020 года о запрете на проведение строительных работ комплекса «Калипсо».

«Строительные работы продолжаются в плановом режиме на площадке будущего комплекса «Калипсо». Постановление Пятого апелляционного административного суда подтверждает незаконность временного запрета, который был вынесен судом первой инстанции», – сообщает пресс-служба компании «Гефест».

Кроме того, как и было обещано застройщиком, всем отдыхающим возобновлен доступ к лестничному проходу к пляжу «Курортный».

строительство СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана
строительство СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана
строительство СК «Гефест» на 13-й станции Большого Фонтана
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