Апартаменти в Аркадії і земельна ділянка у Фонтанці: яке коштовне майно мають архієреї з Одещини?

Про це повідомляє видання Слідство.Інфо.

Машини преміум-класу та нерухомість на сотні квадратних метрів – невід’ємна складова способу життя деяких єпископів Російської православної церкви в Україні. Попри те, що всі вони є ченцями й давали обітницю безсрібності, яка, серед іншого, передбачає відмову від особистої власності. Бо ж мирські справи не мають відволікати монаха від служіння Богу.

Представники Церкви неохоче коментують походження такого майна архієреїв, як і саме фінансове становище РПЦвУ. Інформаційний запит журналістів «Слідства.Інфо» щодо офіційних доходів єпископів у пресслужбі церкви залишили без відповіді.

До переліку священнослужителів з коштовним майном потрапили і архієреї з Одещини.

Владика Віктор (Биков), який є настоятелем двох одеських храмів, пересувається містом на позашляховику AUDI Q7 2019 року випуску з власним водієм. Журналісти «Слідства.Інфо» з десяток разів фіксували архієпископа на цій автівці біля Свято-Іллінського храму Одеси, яким він керує.

В 2018 році владика Віктор став власником апартаментів на понад 100 квадратів у новобудові біля моря — в одеській Аркадії. Крім того, він має нерухомість у столиці — квартиру на 76 квадратних метрів, яка також знаходиться в сучасному будинку. Загальна вартість цієї нерухомості наразі складає не менше 200 тисяч доларів.

Апартаменти в одеській новобудові біля Чорного моря має і архієпископ Діодор (Васильчук). Він є намісником Свято-Іверського чоловічого монастиря Одеси. Хоча площа його житла дещо скромніша, ніж у колеги, і складає 84 квадрати. У власності владики Діодора також є земельна ділянка на десять соток в курортному селі Фонтанка, що в передмісті Одеси.

Фото: Слідство.Інфо.

На фото: Будинок, у якому знаходиться квартира одеського архієпископа Віктора