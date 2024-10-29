Анекдот дня: что сделает сестра Фимы, если придет домой раньше

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Беня Ципенюк, король одесских карманников, попался на горячем и предстал перед судом.
— Прошу объяснить, — обращается к нему судья, — каким образом вам удалось снять золотые часы с цепочкой, брелоком и жилеткой потерпевшего?
— Гражданин судья, — отвечает Беня, — за такую консультацию мне обычно платят не менее тысячи гривен.
К одесскому миллионеру является незнакомый молодой человек:
— Господин Рабинович, мы можем заработать с вами сразу по 300 тысяч.
— Интересно, и что же это за дело?
— Вы, я слышал, даёте за своей дочерью 600 тысяч приданого.
— Ну?
— Так вот: я беру её за полцены.
— Фима, сыночек мой, ты съел все пирожные, не думая о своей сестрёнке! — укоризненно говорит одна одесская мама.
— Нет, мамочка, наоборот, я только о ней и думал, потому что боялся, что она придёт раньше, чем я успею их съесть.
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