Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что сделает сестра Фимы, если придет домой раньше

Анекдот дня: что сделает сестра Фимы, если придет домой раньше

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

Беня Ципенюк, король одесских карманников, попался на горячем и предстал перед судом.
— Прошу объяснить, — обращается к нему судья, — каким образом вам удалось снять золотые часы с цепочкой, брелоком и жилеткой потерпевшего?
— Гражданин судья, — отвечает Беня, — за такую консультацию мне обычно платят не менее тысячи гривен.

К одесскому миллионеру является незнакомый молодой человек:
— Господин Рабинович, мы можем заработать с вами сразу по 300 тысяч.
— Интересно, и что же это за дело?
— Вы, я слышал, даёте за своей дочерью 600 тысяч приданого.
— Ну?
— Так вот: я беру её за полцены.

— Фима, сыночек мой, ты съел все пирожные, не думая о своей сестрёнке! — укоризненно говорит одна одесская мама.
— Нет, мамочка, наоборот, я только о ней и думал, потому что боялся, что она придёт раньше, чем я успею их съесть.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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