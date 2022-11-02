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Анекдот дня: самый страшный костюм на Хэллоуин в россии

Анекдот дня: самый страшный костюм на Хэллоуин в россии

Доброе утро, одесситы! Совсем недавно мы отмечали (или не отмечали – это уж кто как) и жутковатый, и в то же время весьма занятный праздник – Хэллоуин.

Да, для многих вся эта хэллоуинская нечистая сила – лишь повод посмеяться над ней и своими страхами. И, кстати, повод не забывать, что, победа над атаковавшими нас силами зла рано или поздно обязательно настанет.

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А вот той самой «нечисти» сейчас как раз вовсе не до смеха, а кое-что и вовсе способно вызвать у них неподдельный ужас. Об этом наш свежий анекдот:

Самым популярным костюмом на Хэллоуин в россии был костюм сотрудника военкомата.

Хэллоуин в россии

Хэллоуин в россии2

Хэллоуин в россии3

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Редакция ПРОФИЛЬ

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