Анекдот дня: самый страшный костюм на Хэллоуин в россии

Доброе утро, одесситы! Совсем недавно мы отмечали (или не отмечали – это уж кто как) и жутковатый, и в то же время весьма занятный праздник – Хэллоуин.
Да, для многих вся эта хэллоуинская нечистая сила – лишь повод посмеяться над ней и своими страхами. И, кстати, повод не забывать, что, победа над атаковавшими нас силами зла рано или поздно обязательно настанет.
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А вот той самой «нечисти» сейчас как раз вовсе не до смеха, а кое-что и вовсе способно вызвать у них неподдельный ужас. Об этом наш свежий анекдот:
Самым популярным костюмом на Хэллоуин в россии был костюм сотрудника военкомата.
Еще больше анекдотов:
- Моня пояснил, как россия воюет с НАТО;
- Как выглядит частичная мобилизация по-русски;
- Отчего у российских военных дергается глаз.