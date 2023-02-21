Анекдот дня: одесский спортзал приглашает на блины

Доброе утро, одесситы! Ну что – можно сказать, с Масленицей нас всех! С неделей сплошных удовольствий – блинчиков со всевозможными начинками, сырников, налистников и прочих вкусностей… В общем, с неделей сплошного объедения!

Ну а там, где объедение, там и лишние килограммы водятся, увы и ах!.. Но не следует забывать: из любой безвыходной ситуации всегда есть выход!

Итак, пьем чай-кофе с блинчиками и читаем утренний анекдот:

Объявление в одесском спортзале:

– Дамы и господа! После окончания Масленицы, спортзал ждет нас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 15 кг.

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