Анекдот дня: о пластических операциях

У женщины средних лет случился инфаркт. Пока врачи боролись в операционной за ее жизнь, она увидела перед собой Бога.

– Это конец? – спросила она.

Бог покопался в своих записях и ответил, что ее время наступит еще через 40 лет, 3 дня и 8 часов…

Очнувшись от наркоза после операции женщина попросила врача, раз уж она все равно в больнице, сделать ей все возможные пластические операции: подтяжку лица, увеличить и поднять грудь, убрать жир на бедрах и животе, и т. п. Перед выпиской из больницы она пригласила косметичку и та сделала ей маникюр, педикюр, и перекрасила ее в блондинку. Не успела счастливая женщина выйти из больницы как ее насмерть сбивает машина скорой помощи…

– Господи, – воскликнула женщина, снова представ перед Богом,

– Ты же сказал, что у меня еще 40 лет жизни впереди!?

– Ох, извини… не узнал!

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