Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: о пластических операциях

Анекдот дня: о пластических операциях

Сегодня , 29 апреля, «Одесская жизнь» предлагает вам анекдот на тему пластических операций.

У женщины средних лет случился инфаркт. Пока врачи боролись в операционной за ее жизнь, она увидела перед собой Бога.
– Это конец? – спросила она.
Бог покопался в своих записях и ответил, что ее время наступит еще через 40 лет, 3 дня и 8 часов…
Очнувшись от наркоза после операции женщина попросила врача, раз уж она все равно в больнице, сделать ей все возможные пластические операции: подтяжку лица, увеличить и поднять грудь, убрать жир на бедрах и животе, и т. п. Перед выпиской из больницы она пригласила косметичку и та сделала ей маникюр, педикюр, и перекрасила ее в блондинку. Не успела счастливая женщина выйти из больницы как ее насмерть сбивает машина скорой помощи…
– Господи, – воскликнула женщина, снова представ перед Богом,
– Ты же сказал, что у меня еще 40 лет жизни впереди!?
– Ох, извини… не узнал!

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить