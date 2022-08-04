Анекдот дня: к одесситу приезжает тёща

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем удачного и плодотворного дня, тревог во всех смыслах поменьше, а приятных впечатлений побольше. Ну, а мы в свою очередь готовы вас порадовать забавным утренним анекдотом.

Итак, продолжаем тему семейных отношений. Ну, а какая семья без любимой тёщи?

– Сёма, завтра приезжает моя тёща. У меня совершенно нет времени. Можешь поехать на вокзал и встретить её? С меня сотня.

– А если я её не узнаю и не встречу?

– Тогда с меня две сотни…

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