Анекдот дня: к одесситу приезжает тёща

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает всем удачного и плодотворного дня, тревог во всех смыслах поменьше, а приятных впечатлений побольше. Ну, а мы в свою очередь готовы вас порадовать забавным утренним анекдотом.
Итак, продолжаем тему семейных отношений. Ну, а какая семья без любимой тёщи?
– Сёма, завтра приезжает моя тёща. У меня совершенно нет времени. Можешь поехать на вокзал и встретить её? С меня сотня.
– А если я её не узнаю и не встречу?
– Тогда с меня две сотни…
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