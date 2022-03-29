Анатолия Ворохаева уволили с должности руководителя гуманитарного штаба в Одесской области

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко своим распоряжением уволил недавно назначенного директора гуманитарного штаба Анатолия Ворохаева — он занимал должность две недели.
Об этом Марченко сегодня, 29 марта, написал в своем Telegram.
Начальником Координационного гуманитарного штаба Одесской области Анатолий Ворохаев был назначен 15 марта.
В этой должности он заменил Дмитрия Антипова, который проработал еще меньше — 9 дней, с 7 по 15 марта.
Причины увольнения Ворохаева в ОВА не назвали.