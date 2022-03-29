Анатолия Ворохаева уволили с должности руководителя гуманитарного штаба в Одесской области

Общественный транспорт в Одессе будет ходить на час дольше Сегодня, во вторник, 29 марта 2022 года, в Одессе вышли на маршруты 76 единиц общественного электротранспорта. Более того, теперь городской общественный транспорт будет работать на час дольше.

Об этом сообщили в мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Военное положение в Одессе, день 33-й: Привоз, его новшества и колорит Тема, которая стала актуальной в первые недели войны, а именно: «Привоз теперь работает до четырех часов дня, но после двух там делать нечего», на сегодняшний день потеряла актуальность. Самый знаменитый рынок города теперь торгует с новшествами. ПОДРОБНЕЕ