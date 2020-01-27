Американцы подарили новое снаряжение морской охране из Одессы (фото)

Одесским региональным подразделениям морской охраны Госпогранслужбы вручили новое спецоборудование и снаряжение. Это стало подарком от коллег и США.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным пресс-службы ведомства, американцы передали нашим пограничникам наручные GPS-навигаторы, газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, технические фонари, защитные костюмы и бронежилеты, а также дыхательный аппарат для экстренной эвакуации. В целом – около трех тысяч различных приборов и амуниции, общей стоимостью около 29 миллионов гривен.

Все это использует в работе береговая охрана в США. А нам решили подарить спецсредства, чтобы мы могли усилить экспортный контроль и противодействие распространению оружия массового поражения.

Фото: пресс-центр Государственной пограничной служы Украины, odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!