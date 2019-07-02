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Новости Одессы и Одесской области

Amazon приглашают на рынок Украины

Amazon приглашают на рынок Украины

Укрпочта готовится подписать соглашение с крупнейшим почтовым оператором США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Глава ведомства Владимир Омелян встретился в США с руководством Почтовой службы США Питером Чандлером и Сильвией Бейлиз. Он предложил американцам рассмотреть возможность подписания соглашения между Укрпочтой и Amazon.

“Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет, в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке”, – констатировал министр инфраструктуры.

Он также отметил, что Укрпочта готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку.

Представили Почтовой службы США выразили готовность работать над этим вопросом.

Фото: amazon.com

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