Одесский Алексеевский сквер: объявлены перемены (фото)

Тендер на капремонт сквера объявлен официально в системе Госзакупок Prozorro. Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Проект предусматривает ремонт дорожного покрытия (аллеи, дорожки сквера) на площади более 9 тысяч квадратных метров.

В начале сентября этого года состоятся электронные торги. Стартовая «цена вопроса» — 37 миллионов 282 тысячи 600 гривен. Согласно тендерной документации работы должны будут закончиться к концу следующего года.

В прошлом году мы рассказывали о состоянии сквера, с тех пор ничего не изменилось. Тогда же, напомним, речь шла об ожидаемых существенных преобразованиях, точнее о капитальном ремонте старого сквера, который находится в удручающем состоянии.

Кстати, проект благоустройства Алексеевской площади и сквера на ней нам представляли еще в августе 2017 года. Нам тогда обещали 32 новые парковые скамейки и 37 урн, высадить дополнительно деревья, кустарники, на площади более 10 тысяч кв. м разбить цветочные клумбы и газоны с устройством автоматического полива. Сообщалось об обустройстве детских и спортивных площадок с современным и травмобезопасным покрытием, и площадке для выгула и дрессировки собак я вообще не говорю, равно как и современном освещении.

Осенью 2018 года состоялось заседание Координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. На нем тогда был поднят вопрос о металлической ограде Алексеевского сквера. Оказалось, что ограда была там установлена еще в начале ХХ века. Тогда же прозвучало, что то, что от нее осталось, сдают на металлолом местные маргиналы.

Летом 2019 года вновь заговорили о благоустройстве Алексеевского сквера. Речь шла о его капитальном благоустройстве и даже замене трамвайных путей, часть которых проходит через сквер.

Ранее сообщалось, как изменится Армейский сквер в Одессе.

Фото: Мария Котова