Акваплогінг з «БІЛОЮ БЯРОЗОЮ»: найсімейніший ЕКО-тур з Одеси

ТМ «Белая Бяроза» та освітня платформа ЕКОсвідомість Дніпра 12 серпня провела черговий тур ЕКО-акції з акваплогінгу! Одеса стала п’ятим містом, підхопившим цю чудову ініціативу! І саме цей тур став НАЙСІМЕЙНІШИМ!

Зібралось понад 120 учасників, особливо приємно, що левову долю учасників склали багатодітні родини Одеси. До проекту долучились провідні громадські організщації, еко-активісти та спортсмени, серед яких засновник копанії Kayak-Point Олександр Кушнір, Катерина Антіпова – координатор ГО «Одеська міська рада багатодітних родин», Володимир Букач – правозахисник та журналіст, голова ГО «Народное Бюро расследований», Тарас Коваль – голова ГО «Одеська обласна організація осіб з інвалідністю і учасників бойових дій», Валентина Полушкіна – представниця народного академічного університету еволюції розуму та багато еко-активістів і студентів.

Надзвичайна тепла атмосфера панувала на пляжі Великого фонтану під час акції. Вік учасників, доречі теж вразив – акваплогіли в Одесі активісти від 1 до 82 років! Наймолодшим учасником став 8-місячний хлопчик, який зібрав пакетик сміття прямо на пляжі.

В центрі прокату Kayak-point.com (@kayaking_odesa) на пляжі 14 станції Великого Фонтану в Одесі ми влаштували справжне полювання на сміття! Спочатку плогіли на пляжі і багато хто з відпочиваючих долучився до збору сміття. Зібрали загалом 56 величезних пакетів зі сміттям! Після пляжу плогіли в морі – окремо здивувала хлібина, яку наші плогери знайшли біля пірсу. Серед цікавих знахідок на пляжі була склянка з вином, радіоприймач, підвіконня, закопаний пакет сміття, сотні металевих пивних бляшанок, пластикові пляшки, коробочки та пакетики…

Найактивніші плогери отримали чудові брендовані гамаки! Кожен учасник акції скуштував смачне морозиво «Белая Бяроза», доречі, упаковки з якого ми разом порізали та відправили, як вторинну сировину для пошиття ЕКО-пуфів нашим партнерам – в майстерню Kharkiv Zero Waste! Доречі, від організаорів в запливі взяли участь представники бренду «Белая Бяроза» із Дніпра та ЕКОсвідомість Дніпра і назбирали декілька пакетів сміття!

Після запливу активісти програми ЕКОсвідомість Дніпра Дніпра влаштували ЕКО-квіз, в рамках якого було розіграно безліч приємних подарунків від ТМ «Белая Бяроза». Багато танцювали. Смакували смачне морозиво. Окрема дяка тим, хто прийшов з дітьми! На нашому майданчику протягом всього проекту лунав дитячий сміх та відчувалася енергія створення нового покоління українців – свідомих людей, які з повагою ставляться до природи!

Проект реалізується у партнерстві ТМ «Белая Бяроза» з освітньою програмою ЕКОсвідомість Дніпра та Kharkiv Zero Waste. Партнером в Одесі виступив центр прокату Kayak-point.com @kayaking_odesa за підтримки комунального підприємства «Узбережжя Одеси».