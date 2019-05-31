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Активисты показали в прямом эфире «демонтаж» кафе на пляже 13-й станции Фонтана

Активисты показали в прямом эфире «демонтаж» кафе на пляже 13-й станции Фонтана

В комментариях к видео активисты Нацкорпуса пишут: «Демонтаж незаконной застройки на пляже, 13 станция Большого Фонтана. Одесситы устали от мажоров и горе бизнесменов, которые отобрали у одесситов пляжи».

На видео несколько десятков молодых людей с закрытыми лицами на глазах у пляжников бьют стекла и громят двери в бетонной постройке, а также оставляют надписи на стене.

Причину акции на камеру комментирует спикер одесского Нацкорпуса Сергей Варламов.

Сам “демонтаж” был тщательно организован и потому продолжался не более 5 минут.

https://www.facebook.com/301648970730024/videos/2235469023201804/

Напомним, что 16 мая активисты уже побывали на этой точке, прокомментировав причины своего визита. Однако тогда они лишь разрисовали из баллончиков строящееся здание и назвали акцию «предупредительной».

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ОдесситкА
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ОдесситкА

Надоело . Но более надоели строения и рестораны прямо на песке пляжа, гостиницы впритык к пляжам. Пляжи, утыканные сплошняком шезлонгами и настилами. Вот там бы провести беседу. Но без погромов!! А так пример молодежи нехороший, что все проблемы решаемы только топором и кувалдой. и кажется, что место не поделили конкуренты

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3 минут назад

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