Активисты показали в прямом эфире «демонтаж» кафе на пляже 13-й станции Фонтана

В комментариях к видео активисты Нацкорпуса пишут: «Демонтаж незаконной застройки на пляже, 13 станция Большого Фонтана. Одесситы устали от мажоров и горе бизнесменов, которые отобрали у одесситов пляжи».

На видео несколько десятков молодых людей с закрытыми лицами на глазах у пляжников бьют стекла и громят двери в бетонной постройке, а также оставляют надписи на стене.

Причину акции на камеру комментирует спикер одесского Нацкорпуса Сергей Варламов.

Сам “демонтаж” был тщательно организован и потому продолжался не более 5 минут.

https://www.facebook.com/301648970730024/videos/2235469023201804/

Напомним, что 16 мая активисты уже побывали на этой точке, прокомментировав причины своего визита. Однако тогда они лишь разрисовали из баллончиков строящееся здание и назвали акцию «предупредительной».