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Активиста Резвушкина выпустили под домашний арест: его обвиняют в вымогательстве

Активиста Резвушкина выпустили под домашний арест: его обвиняют в вымогательстве

Общественного деятеля и участника событий 2 мая в Одессе Евгения Резвушкина, которого подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей, выпустили из следственного изолятора и отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Илья Халдай.

Решение об изменение меры пресечения принял Приморский районный суд Одессы. Прокуратура ходатайствовала о продлении содержания под стражей без права внесения залога. Свою позицию обвинение объясняло тем, что на свободе Резвушкин получит возможность давить на заявителя.

Адвокат опроверг это заявление стороны обвинения, сказав, что Резвушкин  не обладает никакими возможностями для предполагаемого давления на потерпевшую.

Евгения Резвушкина отправили под круглосуточный домашний арест до начала ноября.

Активиста задержали 3 июня по подозрению в вымогательстве. После задержания в полиции заявляли Евгений Резвушкин “прикрывался общественной деятельностью” и требовал у предпринимательницы ежемесячную плату в размере 80 000 гривен за “крышевание” бизнеса.

Женщина обратилась в полицию.

Сейчас, если вину активиста докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее Евгения Резвушкина заключали под стражу в связи с инцидентом на одесском телеканале «Круг» в феврале 2015 года, когда активисты избили замдиректора компании Игоря Хотина. Тогда Резвушкина выпустили под залог в 50 тыс. грн.

Также активист участвовал в «декоммунизации» закладного камня для памятника маршалу Жукову на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Инглези (25-й Чапаевской дивизии) совместно с экс-главой одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко в мае 2017 года.

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Фото Первый городской

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Редакция ПРОФИЛЬ

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