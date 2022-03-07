Агрессор нанес ракетный удар по населенному пункту под Одессой (видео)

Сегодня днем, 7 марта 2022 года, на 12-й день войны РФ против Украины, противник попытался нанести ракетный удар по жилому массиву одного из населенных пунктов Одесской области. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По неофициальной информации, речь идет о селе Красноселка Лиманского района Одесской области.

А спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук добавил, что сегодняшний день прошел относительно спокойно. Тем не менее, противник не оставляет своих амбициозных планов атаковать Одессу, но город контролируют силы противовоздушной обороны и иные подразделения Вооруженных Сил Украины, и потому оснований для паники нет.

💥 Одеса. Фронт. Вечір. 07.03.22 р. 🇺🇦 BRATCHUK Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 7 марта 2022 г.

Кроме того, есть и позитивная новость: официально подтвержден факт уничтожения Военно-морскими силами Украины военного судна агрессора – им оказался российский патрульный корабль «Василий Быков».

Утром 7 марта российские оккупанты обстреляли с моря район села Тузлы. Были повреждены объекты критической инфраструктуры. Пострадавших людей нет.

Напомним, сегодняшняя воздушная тревога в Одессе длилась более трех часов.

Фото иллюстративное, Укринформ

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