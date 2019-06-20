«Агонь-Баба»: на Кинбурнской косе проведут фестиваль Burning Man по-одесски

Ежегодный фестиваль «Агонь-баба» проведут с 21 по 23 июня на Кинбурнской косе.

Как сообщают организаторы, фестиваль появился осенью 2016 года в честь годовщины арт-проекта одесского художника Александра Милова «LOVE», представленного командой «Burning Man Ukraine» на фестивале «Burning Man» (USA, 2015).

Образ «Агонь-Бабы» изначально задумывался в качестве подружки «Горящему человеку», а само мероприятие рассматривалось как региональный «Burning Man».

«Но за три года реинкарнации «подружка» обнаружила в себе глубокие языческие корни и принципиально отличающиеся взгляды на жизнь, в связи с чем, как современная женщина решила стать независимой», – пояснили организаторы.

В этом году «Агонь-Баба» проводится четвёртый раз, но уже как самостоятельный праздник и перенесена с сентября на июнь, «в период самых длинных и горячих ночей в году».

«Мы как обычно, собираемся на краю священной земли, отделенной от цивилизации километрами воды и бездорожья, которая по преданиям Геродота была домом богини Гекаты (прабабушки американской статуи Свободы) и носит имя Кинбурн (KinBURN)», – заявляют организаторы фестиваля.

Главным событием станет карнавальная ночь и сожжение ежегодно увеличивающейся в размерах монументальной скульптуры Агонь-Бабы, как символа перерождения и роста.