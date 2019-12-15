Афиша Одессы: куда сходить театралам на следующей неделе

Подборка мероприятий на ближайшую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
21 декабря, 18.30 — «Кармен»
22 декабря, 18.30 — «Любовный напиток»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
20 декабря, 18.30 — «Белая акация»
21 декабря, 18.30 — «Бал в честь короля»
24 декабря, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»
24 декабря, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
18 декабря, 19.00 — «Кайдаши»
19 декабря, 19.00 — «Коварство и любовь»
21 декабря, 19.00 — «Горгоны»
22 декабря, 18.30 — «Последний день лета»
24 декабря, 18.30 — «Два ангела»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
18 декабря, 19.00 — «Рецепт любви»
19 декабря, 19.00 — «Одесса у океана»
20 декабря, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
21 декабря, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
19 декабря, 18.00 — «Гоголевское Рождество»
21 декабря, 19.00 — Алексей Ботвинов «Новогодний концерт»
23 декабря, 19.00 — Театр одного Шендеровича
24 декабря, 15.00 — «Эффект Моцарта»
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
19 декабря, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»
20 декабря, 19.00 — «Гармония»
21 декабря, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»
22 декабря, 16.00 — «Стоило?!»
22 декабря, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
18 декабря, 19.00 — «Дон Жуан»
20 декабря, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
22 декабря, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
Куда пойти с детьми?
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
22 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
20 декабря, 10.30 — «Чиполлино»
22 декабря, 11.00 — «Чиполлино»
23 декабря,11.00, 14.00 — «Чиполлино»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
20 декабря, 11.00 — «Дюймовочка»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
23, 24 декабря, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
22 декабря, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям…»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
22 декабря, 11.00, 13.00 — «Снежные человечки»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
21 декабря, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»
22 декабря, 12.00 – «Госпожа Метелица»
22 декабря, 17.00 — «Кот в сапогах»
Фото: opera.odessa.ua
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