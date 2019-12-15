Афиша Одессы: куда сходить театралам на следующей неделе

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

21 декабря, 18.30 — «Кармен»

22 декабря, 18.30 — «Любовный напиток»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

20 декабря, 18.30 — «Белая акация»

21 декабря, 18.30 — «Бал в честь короля»

24 декабря, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»

24 декабря, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

18 декабря, 19.00 — «Кайдаши»

19 декабря, 19.00 — «Коварство и любовь»

21 декабря, 19.00 — «Горгоны»

22 декабря, 18.30 — «Последний день лета»

24 декабря, 18.30 — «Два ангела»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

18 декабря, 19.00 — «Рецепт любви»

19 декабря, 19.00 — «Одесса у океана»

20 декабря, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

21 декабря, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

19 декабря, 18.00 — «Гоголевское Рождество»

21 декабря, 19.00 — Алексей Ботвинов «Новогодний концерт»

23 декабря, 19.00 — Театр одного Шендеровича

24 декабря, 15.00 — «Эффект Моцарта»

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

19 декабря, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»

20 декабря, 19.00 — «Гармония»

21 декабря, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»

22 декабря, 16.00 — «Стоило?!»

22 декабря, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

18 декабря, 19.00 — «Дон Жуан»

20 декабря, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

22 декабря, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

Куда пойти с детьми?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

22 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

20 декабря, 10.30 — «Чиполлино»

22 декабря, 11.00 — «Чиполлино»

23 декабря,11.00, 14.00 — «Чиполлино»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

20 декабря, 11.00 — «Дюймовочка»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

23, 24 декабря, 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

22 декабря, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям…»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

22 декабря, 11.00, 13.00 — «Снежные человечки»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

21 декабря, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»

22 декабря, 12.00 – «Госпожа Метелица»

22 декабря, 17.00 — «Кот в сапогах»

Фото: opera.odessa.ua

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